Spectacle La Symphonie des nuées Le Cirque Musical Parc de la Baume Dieulefit vendredi 20 mars 2026.
Parc de la Baume 473, rue de la Piscine Dieulefit Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-21
2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22
La Symphonie des nuées, un spectacle tendre et drôle, où musique, danse et marionnettes géantes invitent petits et grands à rêver, à rire et à s’émerveiller ensemble.
Parc de la Baume 473, rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com
English :
La Symphonie des nuées, a tender and funny show, where music, dance and giant puppets invite young and old to dream, laugh and marvel together.
