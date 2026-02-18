Spectacle La Symphonie des nuées Le Cirque Musical Parc de la Baume Dieulefit

Spectacle La Symphonie des nuées Le Cirque Musical

Parc de la Baume 473, rue de la Piscine Dieulefit Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

La Symphonie des nuées, un spectacle tendre et drôle, où musique, danse et marionnettes géantes invitent petits et grands à rêver, à rire et à s’émerveiller ensemble.

Parc de la Baume 473, rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 75 07 83 contact@lecirquemusical.com

English :

La Symphonie des nuées, a tender and funny show, where music, dance and giant puppets invite young and old to dream, laugh and marvel together.

