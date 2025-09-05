Spectacle La Troupe du Jamel Comedy Club Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle La Troupe du Jamel Comedy Club Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc vendredi 5 juin 2026.

Spectacle La Troupe du Jamel Comedy Club

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05 22:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L’aventure continue ! La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

Sélectionnée par Jamel Debbouze, humoriste, acteur et producteur à succès, La Troupe du Jamel Comedy Club est à la fois un spectacle et une collaboration fructueuse entre les humoristes de demain. La fraîcheur et la simplicité de chacun des artistes séduisent et les médias s’accordent à le dire. .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle La Troupe du Jamel Comedy Club Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-09-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme