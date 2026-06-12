Spectacle Lalou, Qui n’a pas de nom de spectacle Rue Pierre de Coubertin Yvetot

Yvetot

Spectacle Lalou, Qui n’a pas de nom de spectacle

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Après une tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg, ainsi que deux Bataclan complets, Lalou repart sur les routes en 2026. Révélée sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos où elle partage son quotidien avec autodérision et sans détour, elle monte sur scène pour aller encore plus loin. Cette fois, elle pose le téléphone pour dire tout ce qu’elle n’a jamais osé publier. Avec son humour piquant, son franc-parler et son sens de l’observation, Lalou livre un spectacle sincère, drôle et profondément humain. Elle raconte son histoire, ses doutes, ses contradictions et ses expériences avec une authenticité désarmante. Parfois frontal, parfois plus fragile, son récit oscille entre éclats de rire et moments de vérité. Et si elle parle d’elle, c’est sou-vent de nous qu’il est question. Un seul-en-scène générationnel, drôle et sans filtre, porté par une artiste qui transforme les petits et grands moments de la vie en matière à rire. .

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 15 46 saison.culturelle@yvetot.fr

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English : Spectacle Lalou, Qui n’a pas de nom de spectacle

L’événement Spectacle Lalou, Qui n’a pas de nom de spectacle Yvetot a été mis à jour le 2026-06-12 par Yvetot Normandie Tourisme