Spectacle L’art de séduire, de Mathieu Vannson Rue Luther King Cherbourg-en-Cotentin
samedi 28 novembre 2026 · Rue Luther King · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Spectacle L’art de séduire, de Mathieu Vannson
Rue Luther King Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28 22:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Ce spectacle est un savant mélange de sketchs truculents et d’improvisations éclatantes.
L’énergumène sûr de son charme décide de quitter sa campagne pour monter à la capitale . Convaincu d’être un homme à femmes, Emile se réjouit de tester son pouvoir de séduction. Il vous embarque dans de folles histoires. La gent féminine, les lapins nains, le coaching en séduction, la pêche au saumon, les enterrements, France Travail, l’univers hospitalier.. Tous les thèmes sont abordés. A’ sa manière… pour le plus grand plaisir de vos zygomatiques !
Le Saviez-vous ? L’art de séduire , écrit par Mathieu Vannson, a été joué 50 fois complet consécutivement cette année ! Mathieu Vannson a également remporté une flopée de festivals d’humour et notamment le prix du jury et du public au festival de Lyon ! .
Rue Luther King Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 87 01 44 05 dusapinsurlaplanche@gmail.com
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English : Spectacle L’art de séduire, de Mathieu Vannson
L’événement Spectacle L’art de séduire, de Mathieu Vannson Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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