Spectacle Laurent Gerra se met à table Chartres jeudi 19 novembre 2026.
Le Colisée Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 49 – 49 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Jeudi 2026-11-19 20:00:00
Laurent Gerra revient avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L’actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée ! 49 .
Le Colisée Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
English :
Laurent Gerra is back with his new show, even more spicy and delicious than ever.
