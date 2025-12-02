Spectacle Laurent Gerra se met à table Chartres

Spectacle Laurent Gerra se met à table

Le Colisée Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 49 – 49 – 75 EUR

Début : Jeudi 2026-11-19 20:00:00

Laurent Gerra revient avec son nouveau spectacle, encore plus piquant et savoureux que jamais.

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d'avance que tout sera mitonné aux petits oignons. Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans ! L'actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée !

Le Colisée Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Laurent Gerra is back with his new show, even more spicy and delicious than ever.

