Spectacle : le bandeau de Spinoza, Cercle Culturel Languedocien, Montpellier

Informations pratiques

Spectacle : le bandeau de Spinoza Dimanche 20 septembre, 16h00 Cercle Culturel Languedocien Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une mise en scène théâtrale prend la forme d’un dialogue imaginaire entre un Vénérable Maître, interprété par Colette Loubatière, historienne et membre de la Commission d’histoire de la Fédération française du Droit humain, et Baruch Spinoza, incarné par Jean-Marie Lovicki, membre du Grand Orient de France.

Baruch Spinoza demande son admission en franc-maçonnerie. Après la lecture des trois enquêtes, le Vénérable Maître l’interroge : « Monsieur Spinoza, comment pouvez-vous concilier la liberté et le déterminisme ? »

Il répond : « Les hommes se trompent lorsqu’ils se croient libres. Ils sont conscients de leurs actions, mais ignorent les causes qui les déterminent. La liberté, ce n’est pas de décider, mais de comprendre ce qui nous anime. »

Après l’audition sous le bandeau du candidat, l’assemblée devra se prononcer sur son éventuelle admission…

Cercle Culturel Languedocien 2546 avenue de Maurin 34000 Montpellier Montpellier 34009 Croix d’Argent Hérault Occitanie

Une mise en scène théâtrale, sous la forme d’un dialogue imaginaire entre un Vénérable Maître, interprétée par Colette LOUBATIÈRE, Historienne, Membre de la Commission d’Histoire de la Fédération du …

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