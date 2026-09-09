Spectacle Le bruit de la neige Centre du Patrimoine Arménien Valence

Informations pratiques

Valence

Spectacle Le bruit de la neige

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:00:00

fin : 2026-11-29 15:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Avec Virginie Komaniecki. Dans le cadre du Festival La Cour des Contes en partenariat avec le réseau des médiathèques de Valence Romans Agglo.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

With Virginie Komaniecki. As part of the La Cour des Contes Festival, in partnership with the Valence Romans Agglo Media Library Network.

L’événement Spectacle Le bruit de la neige Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme