Spectacle Le bruit de la neige Centre du Patrimoine Arménien Valence
dimanche 29 novembre 2026 · Centre du Patrimoine Arménien · Valence
Informations pratiques
Valence
Spectacle Le bruit de la neige
Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 15:00:00
fin : 2026-11-29 15:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Avec Virginie Komaniecki. Dans le cadre du Festival La Cour des Contes en partenariat avec le réseau des médiathèques de Valence Romans Agglo.
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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com
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English :
With Virginie Komaniecki. As part of the La Cour des Contes Festival, in partnership with the Valence Romans Agglo Media Library Network.
L’événement Spectacle Le bruit de la neige Valence a été mis à jour le 2026-08-19 par Valence Romans Tourisme
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