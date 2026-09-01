UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Jarnac

Spectacle Le chant du boomerang dans le cadre du Festival Au Fil du conte, par Dominique Rousseau. Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Jarnac

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Médiathèque de l'Orangerie
Adresse
7 quai de l'Orangerie
Ville
16200 Jarnac
Département
Charente
Tarif

Jarnac

Spectacle Le chant du boomerang dans le cadre du Festival Au Fil du conte, par Dominique Rousseau.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

L’Australie est traversée de pistes imaginaires. Les aborigènes les appellent des rêves. A chaque rêve correspond un récit, une danse, un chant.
  .

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29  mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Australia is crisscrossed by imaginary paths. The Aboriginal people call them dreams. Each dream is associated with a story, a dance, and a song.

L’événement Spectacle Le chant du boomerang dans le cadre du Festival Au Fil du conte, par Dominique Rousseau. Jarnac a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Cognac

À voir aussi à Jarnac (Charente)