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Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac Saint-Germain-Laprade

Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac Saint-Germain-Laprade mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Marnhac
Ville
43700 Saint-Germain-Laprade
Département
Haute-Loire
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
22 22 22 repas + spectacle

Saint-Germain-Laprade

Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac

Marnhac Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

repas + spectacle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Cette histoire fictive, écrite par Frédéric Aurand, raconte l’installation d’un médecin sur le canton de Saint-Germain Saint-Pierre dans les années 1930.
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Marnhac Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22  centreculturel@saintgermainlaprade.fr

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English :

This fictional story, written by Frédéric Aurand, tells the story of a doctor who settled in the canton of Saint-Germain-Saint-Pierre in the 1930s.

L’événement Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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