Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac Saint-Germain-Laprade
Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac Saint-Germain-Laprade mardi 14 juillet 2026.
Saint-Germain-Laprade
Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac
Marnhac Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
repas + spectacle
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Cette histoire fictive, écrite par Frédéric Aurand, raconte l’installation d’un médecin sur le canton de Saint-Germain Saint-Pierre dans les années 1930.
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Marnhac Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr
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English :
This fictional story, written by Frédéric Aurand, tells the story of a doctor who settled in the canton of Saint-Germain-Saint-Pierre in the 1930s.
L’événement Spectacle Le docteur de Marnhac par l’Association du village de Marnhac Saint-Germain-Laprade a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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