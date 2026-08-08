Informations pratiques

Sarrebourg

Spectacle Le Grand Cabaret

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-20 20:00:00

fin : 2026-10-20 21:30:00

Date(s) :

2026-10-20

Une traversée artistique inclusive inoubliable, portée par des artistes de différents horizons. Dans une ambiance de tapis rouge et de fête, laissez-vous embarquer dans un moment drôle, joyeux, humain et inattendu, où chacun prend sa place sous les projecteurs. Spectacle conseillé à partir de 6 ans. La salle est accessible aux PMR. Spectacle proposé par Chaque jour est une fête La réservation en ligne est ouverte.Tout public

4 .

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

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English :

An unforgettable, inclusive artistic journey, brought to life by artists from diverse backgrounds. In a red-carpet, festive atmosphere, let yourself be swept away by a funny, joyful, human, and unexpected experience, where everyone takes their place in the spotlight. Recommended for ages 6 and up. The venue is accessible to people with disabilities. Presented by Chaque jour est une fête. Online reservations are now open.

L’événement Spectacle Le Grand Cabaret Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD