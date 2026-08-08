Spectacle Le Grand Cabaret Sarrebourg
mardi 20 octobre 2026 · Sarrebourg
Informations pratiques
Sarrebourg
Spectacle Le Grand Cabaret
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-20 20:00:00
fin : 2026-10-20 21:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Une traversée artistique inclusive inoubliable, portée par des artistes de différents horizons. Dans une ambiance de tapis rouge et de fête, laissez-vous embarquer dans un moment drôle, joyeux, humain et inattendu, où chacun prend sa place sous les projecteurs. Spectacle conseillé à partir de 6 ans. La salle est accessible aux PMR. Spectacle proposé par Chaque jour est une fête La réservation en ligne est ouverte.Tout public
4 .
Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est
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English :
An unforgettable, inclusive artistic journey, brought to life by artists from diverse backgrounds. In a red-carpet, festive atmosphere, let yourself be swept away by a funny, joyful, human, and unexpected experience, where everyone takes their place in the spotlight. Recommended for ages 6 and up. The venue is accessible to people with disabilities. Presented by Chaque jour est une fête. Online reservations are now open.
L’événement Spectacle Le Grand Cabaret Sarrebourg a été mis à jour le 2026-08-08 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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