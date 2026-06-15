Spectacle Le jour , la nuit place du Colonel Laussedat Moulins
Spectacle Le jour , la nuit place du Colonel Laussedat Moulins samedi 22 août 2026.
Moulins
Spectacle Le jour , la nuit
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 16:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Spectacle enfant dès 3 ans par le conteur Arnaud Redon.
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place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47
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English :
A children’s show for ages 3 and up by storyteller Arnaud Redon.
L’événement Spectacle Le jour , la nuit Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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