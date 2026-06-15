Spectacle Le jour , la nuit place du Colonel Laussedat Moulins samedi 22 août 2026.

Moulins

Spectacle Le jour , la nuit

place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Spectacle enfant dès 3 ans par le conteur Arnaud Redon.

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place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47

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English :

A children’s show for ages 3 and up by storyteller Arnaud Redon.

L’événement Spectacle Le jour , la nuit Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région