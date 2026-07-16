SPECTACLE : LE JOURNAL D’EDOUARD BAER, Le Douze, Cergy
samedi 29 mai 2027 · Le Douze · Cergy
Informations pratiques
SPECTACLE : LE JOURNAL D’EDOUARD BAER Samedi 29 mai 2027, 20h30 Le Douze Val-d’Oise
35/27/25€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-29T20:30:00+02:00 – 2027-05-29T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-29T20:30:00+02:00 – 2027-05-29T22:00:00+02:00
Le Journal d’Edouard Baer à Cergy.
Edouard Baer se balade à travers la France avec une troupe d’acteurs, de musiciens, de personnages, d’amis auxquels dans chaque ville il adjoint d’autres rencontres impromptues, artistes d’un soir, à qui il propose de les rejoindre sur scène pour une sorte de « revue », un spectacle unique composé avec des personnes de votre région, moitié cabaret, moitié théâtre, moitié rencontres insolites (oui, il y a trois moitiés !)
Informations pratiques
Spectacle en configuration assise (placement libre)
Ouverture des portes à 19h30
Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h et jusqu’à 00h.
Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.
Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/le-journal-dedouard-baer-a-cergy/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle
sur une idée originale d’Édouard Baer assisté d’Anne Poirier-Busson avec Édouard Baer et jamais les mêmes, parfois oui, ça dépend des soirs
©droitsréservés
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