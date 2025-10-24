Spectacle Le Labyrinthe ou le monde à l’envers Villefranche-de-Rouergue
Spectacle Le Labyrinthe ou le monde à l’envers Villefranche-de-Rouergue jeudi 11 juin 2026.
Spectacle Le Labyrinthe ou le monde à l’envers
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Venez assister à une comédie musicale créée et interprétée par les comédiens en herbe de l’ensemble scolaire Saint Joseph.
Quand des jeunes perdus ou qui se cherchent arpentent les méandres du Labyrinthe à la recherche du bonheur. Vont-ils le trouver ? Est-ce vraiment le bonheur qu’ils cherchent ?
Billetterie sur place. .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 01 13 0121255z@ac-toulouse.fr
English :
Come and see a musical comedy created and performed by budding actors from the Saint Joseph school complex.
German :
Erleben Sie ein Musical, das von den angehenden Schauspielern des Schulkomplexes Saint Joseph kreiert und aufgeführt wird.
Italiano :
Venite a vedere una commedia musicale creata e interpretata da attori in erba del complesso scolastico Saint Joseph.
Espanol :
Venga a ver una comedia musical creada e interpretada por actores en ciernes del complejo escolar Saint Joseph.
L’événement Spectacle Le Labyrinthe ou le monde à l’envers Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-10-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)