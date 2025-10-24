Spectacle Le Labyrinthe ou le monde à l’envers Villefranche-de-Rouergue

Spectacle Le Labyrinthe ou le monde à l’envers

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Jeudi 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Venez assister à une comédie musicale créée et interprétée par les comédiens en herbe de l’ensemble scolaire Saint Joseph.

Quand des jeunes perdus ou qui se cherchent arpentent les méandres du Labyrinthe à la recherche du bonheur. Vont-ils le trouver ? Est-ce vraiment le bonheur qu’ils cherchent ?

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 01 13 0121255z@ac-toulouse.fr

English :

Come and see a musical comedy created and performed by budding actors from the Saint Joseph school complex.

German :

Erleben Sie ein Musical, das von den angehenden Schauspielern des Schulkomplexes Saint Joseph kreiert und aufgeführt wird.

Italiano :

Venite a vedere una commedia musicale creata e interpretata da attori in erba del complesso scolastico Saint Joseph.

Espanol :

Venga a ver una comedia musical creada e interpretada por actores en ciernes del complejo escolar Saint Joseph.

