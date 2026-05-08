Spectacle Le Lilicoptère Cabaret Château de la Gaude Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Spectacle Le Lilicoptère Cabaret

Samedi 23 mai 2026 de 20h à 1h. Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 01:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Château de la Gaude organise de nouveau une soirée d’exception, cette fois en collaboration avec le Paris Burlesque Show.

Entre gastronomie et spectacle vivant, laissez-vous porter par une expérience immersive mêlant cabaret burlesque, musique live et atmosphère envoûtante.



Programme de la soirée

● Pré-show, dès 20h Accueil des invités et découverte des lieux, accompagnés d’une harpiste live.

● Show, dès 21h Divers tableaux visuels s’enchaînent dans un univers cabaret burlesque raffiné.

● Dîner. Le restaurant Le K propose un véritable espace entre clair-obscur et notes japonaises. Au cœur de la salle intérieure, le Lilicoptère de Joana Vasconcelos transforme l’endroit en un cadre exceptionnel de dégustation. Au menu, découvrez une cuisine fusion entre Asie et Provence. Tout au long de la soirée formule à la carte, règlement sur place.

● Festivités la soirée se prolonge dans une atmosphère festive et élégante…



L’accès au spectacle se fait dans le cadre d’un dîner assis au restaurant.

Dress code élégance exigée, extravagance appréciée. .

Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 93 09 30 reservation@chateaudelagaude.com

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English :

Château de la Gaude is once again organizing an exceptional evening, this time in collaboration with the Paris Burlesque Show.

L’événement Spectacle Le Lilicoptère Cabaret Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Aix en Provence