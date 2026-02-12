Spectacle Le Loup en slip Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse Chamonix-Mont-Blanc

Spectacle Le Loup en slip

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Spectacle Le Loup en slip, adaptation humoristique de la bande dessinée, coup d’envoi du festival jeunesse 2026 7ème édition, organisé par la médiathèque de Chamonix, vendredi 20 mars à l’auditorium de l’EMDI, avec deux représentations à 17h et 18h45.

Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

Le Loup en slip, a humorous adaptation of the comic strip, kicks off the Festival Jeunesse 2026 7th edition, organized by the Chamonix media library, on Friday March 20 at the EMDI auditorium, with two performances at 5pm and 6:45pm.

