Spectacle – Le petit chat botté Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Le conte du Petit Chat Botté nous parle d’un rêve : celui d’un petit chat qui voudrait vivre dans le grand château d’un ogre. Il va se faire aider pour cela de trois ami·e·s : une sorcière, un petit garçon et un corbeau. Ces trois habitants de la forêt s’empressent d’aider notre héros qui déclare avoir un plan pour les débarrasser de l’Ogre. Chaque personnage a sa chanson, et chaque chanson est écrite dans un style différent : rock pour Le Petit Chat Botté, musique de l’Europe de l’Est pour la Sorcière, reggae pour le Petit Garçon, rap pour le Corbeau. Les autres chansons du conte viennent compléter cette aventure musicale en yapportant des touches de musique brésilienne et de musique classique.

En plus de la voix chantée, on voit jouer sur scène : de la guitare, de l’accordéon, de la flûte traversière, du stylophone (synthétiseur de poche), du ukulélé, de la guimbarde et diverses petites percussions. On y voit aussi une conteuse jouer avec un yoyo et un musicien faire apparaitre une pomme par magie. La danse n’est pas en reste, puisque deux chansons du spectacle son également chorégraphiées !

Dans le cadre du Salon du Livre Jeunesse du 18e arrondissement, consacré cette année à l’interculturalité et au voyage, venez (re)découvrir ce conte classique qui existe sous diverses formes et langues. Il sera ici présenté par la compagnie Pirouette sous une forme multi artistique originale et fera le bonheur des petits et grands

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h30 à 16h30

gratuit Public tout-petits. A partir de 1 ans.

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr



