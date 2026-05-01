SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ Banyuls-sur-Mer
SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ Banyuls-sur-Mer jeudi 21 mai 2026.
Banyuls-sur-Mer
SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ
20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Spectacle Le Poids de la Légèreté
Un bouquet d’histoires autour des plumes… Lecture poétique et musicale, entre conte et musique, pour rendre visible et nourrir notre lien à la nature.
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20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00
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English :
Le Poids de la Légèreté show
A bouquet of stories about feathers? A poetic and musical reading, between storytelling and music, to make visible and nourish our link to nature.
L’événement SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DE BANYULS SUR MER
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