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SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ Banyuls-sur-Mer

SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ Banyuls-sur-Mer jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 20 Avenue Pierre Fabre

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Banyuls-sur-Mer

SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ

20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Spectacle Le Poids de la Légèreté
Un bouquet d’histoires autour des plumes… Lecture poétique et musicale, entre conte et musique, pour rendre visible et nourrir notre lien à la nature.
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20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00 

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English :

Le Poids de la Légèreté show
A bouquet of stories about feathers? A poetic and musical reading, between storytelling and music, to make visible and nourish our link to nature.

L’événement SPECTACLE LE POIDS DE LA LÉGÈRETÉ Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par OT DE BANYULS SUR MER

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