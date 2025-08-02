Spectacle « Le poids des fourmis » Rodez

Spectacle « Le poids des fourmis » Rodez mardi 14 avril 2026.

Théâtre spectacle « Le poids des fourmis », à la MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, mardi 14 avril 2026 à 20:30.

La Compagnie québécoise Théâtre Bluff est de retour au Théâtre des 2 Points après le succès de S’embrasent (2014) et d’Antioche (2020).

L’état du monde pèse lourd sur Jeanne et Olivier. Elle vandalise des pubs. Il rêve qu’on brûle sa génération comme une guimauve. Voilà qu’une élection scolaire est organisée dans le cadre de la — honteusement sous-financée — Semaine du futur. Catalysés par l’espoir qu’ils pourront changer les choses, tous deux s’affrontent dans une campagne électorale menée sur fond de discours enflammés, d’expéditions ninjas, de collusion et d’ost*e de licornes.

À la fois satire politique hallucinée et radiographie de nos angoisses collectives, Le poids des fourmis jongle avec des questions de résistance citoyenne et d’abus de pouvoir.

Aussi exubérante que caustique, la pièce invite le spectateur à réfléchir au poids qu’il porte, mais surtout, à celui qu’il possède face au monde. .

English :

Theater: show « Le poids des fourmis », at MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, Tuesday April 14, 2026 at 8:30pm.

German :

Theater: Aufführung « Le poids des fourmis » im MJC de Rodez Théâtre des 2 Points am Dienstag, den 14. April 2026 um 20:30 Uhr.

Italiano :

Teatro: spettacolo « Le poids des fourmis », al MJC di Rodez Théâtre des 2 Points, martedì 14 aprile 2026 alle 20:30.

Espanol :

Teatro: « Le poids des fourmis », en el MJC de Rodez Théâtre des 2 Points, martes 14 de abril de 2026 a las 20:30 h.

