Spectacle Le Point Virgule fait sa tournée Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

samedi 6 février 2027 · Théâtre de l'Hôtel de Ville · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Spectacle Le Point Virgule fait sa tournée

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Mythique scène parisienne, le Point Virgule révèle depuis plus de 40 ans les talents qui font aujourd’hui vibrer l’humour français Elie Kakou, Chantal Ladesou, Florence Foresti, Olivier de Benoist, Alex Lutz, Fary, Bérengère Krief, Paul Mirabel, MaliK Bentalha, et tant d’autres encore. Tous y ont fait leurs débuts !

Avec Le Point Virgule fait sa tournée , cette fabrique de talents sort de ses murs et vous donne rendez-vous pour une soirée pleine d’énergie et de découvertes. Au programme trois humoristes émergents, issus de cette scène incontournable, qui se succèdent pour partager leurs univers. Ici, pas d’affiche annoncée les noms restent secrets et la surprise fait partie du plaisir.

Une soirée rythmée, actuelle, au plus près du stand-up d’aujourd’hui. Une chose est sûre vous serez les témoins des futurs grands noms de l’humour. Faites confiance au Point Virgule ici, le talent n’est jamais un hasard.

Durée 1h15

A partir de 15 ans

Réservation obligatoire .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Place Jacques Tournant, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

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English : Spectacle Le Point Virgule fait sa tournée

L’événement Spectacle Le Point Virgule fait sa tournée Le Havre a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie