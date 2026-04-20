Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Spectacle Le Poverello Église Lons-le-Saunier

Spectacle Le Poverello Église Lons-le-Saunier mardi 21 avril 2026.

Lieu : Église

Adresse : Rue des Cordeliers

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Lons-le-Saunier

Spectacle Le Poverello

Église Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21 22:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Dans le cadre de l’année Saint François d’Assise, la paroisse Saint Désiré de Lons-le-Saunier accueille La Jeunesse Franciscaine de Bitche pour son spectacle Le Poverello.   .

Église Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté   jeunessefranciscaine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Le Poverello

L’événement Spectacle Le Poverello Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)