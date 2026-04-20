Spectacle Le Poverello Église Lons-le-Saunier
Spectacle Le Poverello Église Lons-le-Saunier mardi 21 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Spectacle Le Poverello
Église Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:00:00
fin : 2026-04-21 22:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Dans le cadre de l’année Saint François d’Assise, la paroisse Saint Désiré de Lons-le-Saunier accueille La Jeunesse Franciscaine de Bitche pour son spectacle Le Poverello. .
Église Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté jeunessefranciscaine@gmail.com
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English : Spectacle Le Poverello
L’événement Spectacle Le Poverello Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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