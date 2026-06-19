Spectacle Le PP Project Neuvic
Spectacle Le PP Project Neuvic dimanche 28 juin 2026.
Neuvic
Spectacle Le PP Project
Rue de la Grive Neuvic Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Trois artistes nous racontent l’histoire de Peter et de Piou, en trois dimensions le décor, l’envers
du décor et…. nos imaginaires ! La compagnie vous invite à plonger dans son atelier de fabrication
pour découvrir avec poésie et humour l’histoire d’un homme avec un oisillon dans les pattes. Elle y
parle lecture, imaginaire, attachement, accompagnement, agacement …
Un spectacle avec de la marionnette sur table, de la musique live, et des effets plus que spéciaux !
Rendez-vous au parking de l’EHPAD de Neuvic (rue de la Grive).
Spectacle familial à partir de 5 ans.
Gratuit. .
Rue de la Grive Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 57 75 contact@lesinvoltes.fr
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English :
L’événement Spectacle Le PP Project Neuvic a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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