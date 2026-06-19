Neuvic

Spectacle Le PP Project

Rue de la Grive Neuvic Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Trois artistes nous racontent l’histoire de Peter et de Piou, en trois dimensions le décor, l’envers

du décor et…. nos imaginaires ! La compagnie vous invite à plonger dans son atelier de fabrication

pour découvrir avec poésie et humour l’histoire d’un homme avec un oisillon dans les pattes. Elle y

parle lecture, imaginaire, attachement, accompagnement, agacement …

Un spectacle avec de la marionnette sur table, de la musique live, et des effets plus que spéciaux !

Rendez-vous au parking de l’EHPAD de Neuvic (rue de la Grive).

Spectacle familial à partir de 5 ans.

Gratuit. .

Rue de la Grive Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 49 57 75 contact@lesinvoltes.fr

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English :

L’événement Spectacle Le PP Project Neuvic a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze