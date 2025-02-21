Spectacle: Le Prénom Zénith de Pau Pyrénées Pau

Spectacle: Le Prénom

Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

On ne devrait jamais révéler le prénom à ses proches avant que l’enfant soit là.

Vincent va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa soeur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Zénith de Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50

