Spectacle Le retour de Jack Hodack Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Le retour de Jack Hodack

Samedi 10 octobre 2026 de 19h à 21h. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 21:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Jack Hodack, ado d’Encagnane, croit pouvoir sauver son quartier des bouleversements contemporains. Ce roman-photo vidéo drôle et décalé est doublé en direct sur scène, révélant la fabrication de la fiction. Création de Jean-François Comminges

Jack Hodack est un adolescent d’Encagnane persuadé qu’il peut sauver son quartier des grands bouleversements environnementaux. Doté d’une fougue toute juvénile et d’une naiveté désarmante, il fascine quand il s’attaque à la courbe du climat, inquiète lorsqu’il dégomme la fracture numérique et émeut quand il conquiert malgré lui les mobilités douces.

Imaginé avec un groupe d’adolescents devenus créateurs de série, Le retour de Jack Hodack détourne avec humour les codes du feuilleton populaire dans un roman-photo vidéo résolument contemporain ! Lors de cette séance performée en live, Jack et ses complices tentent le tout pour le tout, en réalisant dialogues et voix des personnages dans un studio de doublage reconstitué sur scène, offrant au public l’ultime étape de fabrication de la fiction.

Une création de Jean-François Comminges. .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 30 83 contact@imagedeville.org

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English :

Jack Hodack, a teenager from Encagnane, believes he can save his neighborhood from the upheavals of the modern world. This funny and offbeat video photo novel is dubbed live on stage, revealing how fiction is created. Created by Jean-François Comminges

L’événement Spectacle Le retour de Jack Hodack Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence