Spectacle : Le rêve d’Alphonse, Musée de Louviers, Louviers

Spectacle : Le rêve d’Alphonse Samedi 23 mai, 19h30 Musée de Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Comme chaque année, le Musée de Louviers participe à la Nuit des musées et a renouvelé son inscription au dispositif « La Classe l’œuvre ! ». Pour cette édition 2026, le public est invité de 19h à minuit, à voyager dans les galeries du musée. Destination : un « quelque part » ou un « ailleurs ». Pour que la magie soit au rendez-vous, certaines salles ont été repensées pour offrir aux publics une expérience lumineuse et immersive.

« Le rêve d’Alphonse »

Le musée propose le spectacle « Le rêve d’Alphonse » de la compagnie Créa Spectacles. Une animation son, lumière, robotique et vidéo à l’intérieur du Créa’Bus, stationné toute la soirée devant le musée. Le conte y prendra vie à 360° autour des spectateurs.

Plusieurs représentations de 19h30 à 23h30. Durée : 10 minutes

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ https://www.instagram.com/museedelouviers/;https://www.facebook.com/museedelouviers/?locale=fr_FR Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

Comme chaque année, le Musée de Louviers participe à la Nuit des musées et a renouvelé son inscription au dispositif « La Classe l’œuvre ! ». Pour cette édition 2026, le public est invité de 19h à à …

©Compagnie Créa Spectacles