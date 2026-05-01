Spectacle Le sens de ma vie par Alexis Le Rossignol TARBES Tarbes

Tarbes

Spectacle Le sens de ma vie par Alexis Le Rossignol

TARBES 44 rue Larrey Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Spectacle présenté par Les Productions Adonis et Voies Parallèles Production, hors programmation de Tarbes en Scènes.

J’ai voulu faire du cheval, mais je ne savais pas si j’allais aimer. Et puis en fait je me suis rendu compte que non, sans plus. Sans plus c’était aussi le nom du cheval d’ailleurs. C’est fou non ?

Dans son nouveau spectacle, Alexis Le Rossignol mélange storytelling et philosophie de frigo et tente de répondre à une question simple, mais chiante qu’est-ce qu’on fait de nos vies ?

> Infos & billetterie voir site internet (bloc Coordonnées)

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TARBES 44 rue Larrey Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Presented by Les Productions Adonis and Voies Parallèles Production, not part of the Tarbes en Scènes program.

I wanted to ride, but I didn’t know if I’d like it. And then I realized that I wouldn?t, without more. Sans plus was also the name of the horse, by the way. Isn’t that crazy?

In his new show, Alexis Le Rossignol mixes storytelling with fridge philosophy and tries to answer a simple but boring question: what are we doing with our lives?

> Info & ticketing: see website (Contact block)

L’événement Spectacle Le sens de ma vie par Alexis Le Rossignol Tarbes a été mis à jour le 2026-05-07 par OT de Tarbes|CDT65