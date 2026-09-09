Informations pratiques

Obernai

Spectacle Le sonneur à ventre jaune

rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Spectacle de théâtre de la Compagnie Demain il fera jour, ‘le sonneur à ventre jaune’, dans le cadre de BiObernai.

Théâtre par la Compagnie Demain il fera jour.

Spectacle organisé dans le cadre de BiObernai, le salon de l’agriculture Bio d’Obernai.

Une petite communauté rurale emmenée par un groupe de scientifiques tente de sauver un crapaud minuscule. Cet amphibien a une habitude singulière il se reproduit dans les ornières laissées par les engins forestiers. Le voici donc propulsé, bien malgré lui, au beau milieu des controverses humaines.

Exploitants forestiers, conducteurs d’engins, agents de l’ONF, chasseurs, naturalistes, promeneurs, vététistes, scientifiques et experts se penchent, perplexes, au-dessus de l’ornière…

Tous doivent entreprendre une authentique révolution.

Avant découvrez le Sonneur à ventre jaune dans un dispositif d’exposition et d’observation images et sons dans le hall de la Salle des Fêtes (dès 18h en accès libre)

Après débat animé par l’association Nature & Vie autour des thématiques du spectacle.

A partir de 9 ans.

Tarif réduit sur présentation du billet d’entrée à BiObernai.

Tarif solidaire pour les adhérents de Nature & Vie. .

rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 contact@13esens.com

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English :

A theater performance by the Compagnie Demain il fera jour, *Le sonneur au ventre jaune*, as part of BiObernai.

L’événement Spectacle Le sonneur à ventre jaune Obernai a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme d’Obernai