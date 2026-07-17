Spectacle : le temps qui fait, Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue, Najac

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Gouverneur - CIAP du Pays d'art et d'histoire des Bastides du Rouergue · Najac

Informations pratiques

Spectacle : le temps qui fait Dimanche 20 septembre, 14h30 Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

« Le temps qui fait » est une performance solo consacrée à la météorologie, qu’elle soit atmosphérique ou intérieure, liée aux mouvements du corps, aux sensations, aux états et aux émotions.

Dans cette création mêlant danse et arts plastiques, Laurence Leyrolles évolue sur un grand format de papier blanc. Au fil de la performance, elle y inscrit des symboles, des graphismes et les traces de ses mouvements, composant en temps réel une véritable carte météorologique de l’instant.

La LLoba / Laurence Leyrolles

Performance de danse et d’arts plastiques, mêlant corps, voix et graphisme.

Par Laurence Leyrolles, chorégraphe et performeuse.

Spectacle en extérieur, à proximité de la Maison du Gouverneur. En cas de mauvais temps, repli à l’intérieur de la Maison du Gouverneur.

Durée : environ 50 minutes.

À partir de 10 ans.

Maison du Gouverneur – CIAP du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue 1 rue du château, 12270 Najac Najac 12270 La Croix du Couyoul Aveyron Occitanie 05 65 81 94 47 https://maisondugouverneur-najac.fr/ Située au cœur du bourg castral et offrant une vue remarquable sur la forteresse royale et le paysage urbain, cette vaste demeure médiévale vous invite à découvrir la richesse patrimoniale du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue.

La scénographie vous propose de parcourir le Causse, le Ségala et les gorges de l’Aveyron. Un jeu de l’oie géant, des maquettes et des objets authentiques, dont un trésor monétaire du XIIIe siècle, vous convient à découvrir l’histoire, l’urbanisme et l’architecture emblématique de ce territoire singulier. Des contes et un parcours sonore vous permettent de voyager dans les temps anciens et de découvrir quels pouvaient être les usages dans cette demeure pendant l’époque médiévale.

Une exposition temporaire en lien avec le patrimoine local complète la visite. L’accès à la Maison du Gouverneur n’est pas possible en voiture. Des parkings sont disponibles à l’extérieur du centre ancien du village.

Le temps qui fait » est une performance solo sur la météorologie, atmosphérique et celle inhérente au corps (mouvements internes, organiques, sensations, états, émotions…), qui donne à voir et à un…

©La LLoba