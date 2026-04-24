Spectacle Le Voyage de Chloé Le Blanc
Spectacle Le Voyage de Chloé Le Blanc samedi 19 décembre 2026.
Le Blanc
Spectacle Le Voyage de Chloé
Rue du Moulin Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 14:00:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Théâtre, musique, danse, ombre et vidéo.
Spectacle jeune public programmé dans le cadre des animations de Noël de la Ville du Blanc.Familles
Ils sont là, tous les deux.
Ils ne dessinent pas de moutons, mais jouent ensemble pour que le temps n’existe plus.
Ils se racontent une histoire. Ils chantent… Le temps s’efface.
Où sont-ils ? Nulle part. Partout.
Qui sont-ils ? Peut-être chacun de nous.
Notre part d’enfant à tous.
Celle qui parfois disparaît, mais revient dans des moments de vie… .
Rue du Moulin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13
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English :
A musical reading is about to be written. Only,?these?books?are… Too sad, too scary, they’re painful and cold…
L’événement Spectacle Le Voyage de Chloé Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-14 par Destination Brenne
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