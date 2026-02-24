Spectacle L’enfant qui cherchait son arbre Centre Culturel Chabeuil
Spectacle L’enfant qui cherchait son arbre Centre Culturel Chabeuil mercredi 18 mars 2026.
Spectacle L’enfant qui cherchait son arbre
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 16:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-03-18
La légende dit qu’à notre naissance, nous portons tous sur le milieu du ventre un petit cordon qui sèche et se détache.
.
Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 03 30 59 epouvantail@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Legend has it that when we’re born, we all carry a little cord in the middle of our bellies that dries out and falls off.
L’événement Spectacle L’enfant qui cherchait son arbre Chabeuil a été mis à jour le 2026-02-24 par Valence Romans Tourisme