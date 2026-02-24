Spectacle L’enfant qui cherchait son arbre Centre Culturel Chabeuil

Spectacle L’enfant qui cherchait son arbre

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

2026-03-18

La légende dit qu’à notre naissance, nous portons tous sur le milieu du ventre un petit cordon qui sèche et se détache.

Centre Culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 03 30 59 epouvantail@wanadoo.fr

English :

Legend has it that when we’re born, we all carry a little cord in the middle of our bellies that dries out and falls off.

