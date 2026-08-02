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Spectacle Les Afropéennes TU-Nantes Nantes

mardi 29 septembre 2026 · TU-Nantes · Nantes

Spectacle Les Afropéennes TU-Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
TU-Nantes
Adresse
Chemin de la censive du tertre
Ville
44322 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
tarif plein 16€ / réduit : 12€ / super réduit : 8€ tarif plein 16€réduit : 12€super réduit : 8€La Carte TU à 10€ = 12€ le spectacle tout au long de la saison !Avec la carte TU, la personne qui vous accompagne pendant FAUVES bénéficie du tarif réduit En ligne - tunantes.frAu 02 53 52 23 80Sur place : mardi, mercredi et jeudi de 12h à 16hEt à partir de 17h30 les soirs de représentationSur rendez-vous : billetterie@tunantes.fr

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 20:00 – 21:30
Gratuit : non tarif plein 16€ / réduit : 12€ / super réduit : 8€ tarif plein 16€réduit : 12€super réduit : 8€La Carte TU à 10€ = 12€ le spectacle tout au long de la saison !Avec la carte TU, la personne qui vous accompagne pendant FAUVES bénéficie du tarif réduit En ligne – tunantes.frAu 02 53 52 23 80Sur place : mardi, mercredi et jeudi de 12h à 16hEt à partir de 17h30 les soirs de représentationSur rendez-vous : billetterie@tunantes.fr Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Deux sœurs, nées d’un père ivoirien et d’une mère française, remontent le fil de leurs origines. Entre souvenirs et révélations, elles explorent ce qui les relie à leur histoire familiale. Un récit sensible sur l’identité afropéenne, ce trait d’union invisible entre deux héritages.

TU-Nantes Nantes 44322
http://www.tunantes.fr


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