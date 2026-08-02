Spectacle Les Afropéennes TU-Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 20:00 – 21:30

Gratuit : non tarif plein 16€ / réduit : 12€ / super réduit : 8€ tarif plein 16€réduit : 12€super réduit : 8€La Carte TU à 10€ = 12€ le spectacle tout au long de la saison !Avec la carte TU, la personne qui vous accompagne pendant FAUVES bénéficie du tarif réduit En ligne – tunantes.frAu 02 53 52 23 80Sur place : mardi, mercredi et jeudi de 12h à 16hEt à partir de 17h30 les soirs de représentationSur rendez-vous : billetterie@tunantes.fr Adulte, En famille, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Deux sœurs, nées d’un père ivoirien et d’une mère française, remontent le fil de leurs origines. Entre souvenirs et révélations, elles explorent ce qui les relie à leur histoire familiale. Un récit sensible sur l’identité afropéenne, ce trait d’union invisible entre deux héritages.

TU-Nantes Nantes 44322

http://www.tunantes.fr



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