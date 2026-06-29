Spectacle Les amuseurs des arbres par la Compagnie des Arbres Parc Vaucourt Singer Batz-sur-Mer mercredi 5 août 2026.

Batz-sur-Mer

Spectacle Les amuseurs des arbres par la Compagnie des Arbres

Parc Vaucourt Singer (accès par la rue du Prieuré) Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 11:00:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

SPECTACLE “LES AMUSEURS DES ARBRES”

Par la Compagnie des Arbres

Mercredi 5 août à 11h

Parc Vaucourt-Singer

(accès par la rue du Prieuré)

Avez-vous déjà vu des amuseurs des arbres ? Ils sillonnent le monde d’arbres en arbres pour les distraire. Ils sont drôles et attachants mais ont très peur des humains.

Ils se retrouvent face à tout un parterre de spectateurs installés au pied de leur arbre. Le hic, c’est qu’ils doivent descendre pour en amuser un autre.

Ils vont essayer d’amadouer les humains, leur raconter des histoires, vérifier qu’ils sont gentils et souriants pour descendre de l’arbre et poursuivre leur mission amuser les arbres !

Gratuit

Spectacle humoristique et musical à partir de 5 ans .

Parc Vaucourt Singer (accès par la rue du Prieuré) Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Les amuseurs des arbres par la Compagnie des Arbres Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44