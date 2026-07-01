Informations pratiques

Langeais

Spectacle Les deux couronnes

Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire

Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR

19.9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-05 2026-08-12

Au fil d’un parcours théâtral à travers le château de Langeais, suivez Anne de Bretagne ou Anne de France dans leur lutte pour le pouvoir. Entre complots, négociations et batailles, vivez une aventure historique dont vous deviendrez l’un des acteurs.

Au fil d’un parcours théâtral à travers le château de Langeais, suivez Anne de Bretagne ou Anne de France dans leur lutte pour le pouvoir. Entre complots, négociations et batailles, vivez une aventure historique dont vous deviendrez l’un des acteurs.

L’été venu, le Château de Langeais devient le théâtre d’une grande aventure historique. Nous sommes à la fin du XVe siècle. Deux femmes d’exception se battent pour défendre leur héritage et leur influence Anne de Bretagne et Anne de France. Entre intrigues de cour, alliances fragiles et menaces de guerre, le destin de la Bretagne et du royaume de France se joue sous vos yeux. Choisissez votre camp, revêtez les couleurs du lys ou de l’hermine, et prenez part à cette visite-spectacle. 19.9 .

Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60

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English :

As you follow a theatrical tour through Langeais Castle, join Anne of Brittany or Anne of France in their struggle for power. Amid plots, negotiations, and battles, experience a historical adventure in which you’ll become one of the characters.

L’événement Spectacle Les deux couronnes Langeais a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE