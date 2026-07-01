Spectacle Les deux couronnes Langeais
jeudi 30 juillet 2026 · Langeais
Informations pratiques
Langeais
Spectacle Les deux couronnes
Place Pierre de Brosse Langeais Indre-et-Loire
Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR
19.9
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:30:00
fin : 2026-08-01 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30 2026-08-05 2026-08-12
Au fil d’un parcours théâtral à travers le château de Langeais, suivez Anne de Bretagne ou Anne de France dans leur lutte pour le pouvoir. Entre complots, négociations et batailles, vivez une aventure historique dont vous deviendrez l’un des acteurs.
Au fil d’un parcours théâtral à travers le château de Langeais, suivez Anne de Bretagne ou Anne de France dans leur lutte pour le pouvoir. Entre complots, négociations et batailles, vivez une aventure historique dont vous deviendrez l’un des acteurs.
L’été venu, le Château de Langeais devient le théâtre d’une grande aventure historique. Nous sommes à la fin du XVe siècle. Deux femmes d’exception se battent pour défendre leur héritage et leur influence Anne de Bretagne et Anne de France. Entre intrigues de cour, alliances fragiles et menaces de guerre, le destin de la Bretagne et du royaume de France se joue sous vos yeux. Choisissez votre camp, revêtez les couleurs du lys ou de l’hermine, et prenez part à cette visite-spectacle. 19.9 .
Place Pierre de Brosse Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 72 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As you follow a theatrical tour through Langeais Castle, join Anne of Brittany or Anne of France in their struggle for power. Amid plots, negotiations, and battles, experience a historical adventure in which you’ll become one of the characters.
L’événement Spectacle Les deux couronnes Langeais a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
À voir aussi à Langeais (Indre-et-Loire)
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine Emmanuel Trigaux Langeais 2 août 2026
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine Dominique Meslet Langeais 9 août 2026
- 27ème Marché de Potiers Langeais 15 août 2026
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine de la Grioche Langeais 16 août 2026
- Un dimanche Un vigneron avec le Domaine de la Chopinière du Roy Langeais 23 août 2026