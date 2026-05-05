spectacle « Les Fanatiques », Base sous-marine de Bordeaux, Bordeaux

spectacle « Les Fanatiques » 9 et 13 mai Base sous-marine de Bordeaux Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T19:30:00+02:00 – 2026-05-09T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T20:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:30:00+02:00

spectacle « Les Fanatiques »

(création Le Grand Incendie)

⚡Samedi 09 mai à 19h30

⚡Mercredi 13 mai à 20h

Durée 1h15 + bord de scène avec l’équipe artistique

Base sous-marine (Boite Noire)

284 Boulevard Alfred Daney, Bordeaux

INFOS PRATIQUES :

Billetterie en ligne : https://linktr.ee/legrandincendie

Carte Jeune Bordeaux Métropole : Tarif super réduit 7€

Cette pièce met en scène la tentative de trois acteurs de jouer des dieux issus d’une mythologie qu’ils ont eux-mêmes inventée, à la manière d’enfants jouant aux chevaliers ou aux rois. Face à l’échec de cette première tentative, la suite du spectacle les montre abandonnant ces rôles grandioses pour se contenter d’être simplement ce qu’ils sont : des êtres humains. Ils cessent alors d’incarner des figures héroïques pour devenir eux-mêmes, des individus qui pensent, croient et explorent leur place dans le monde.

‍ Mise en scène : Tristan Piotto

Régie son et lumière : David Bagatta et Pierre Gasparian

Avec : Anastasia Lebedeva, Baptiste Charrier et Zoé Klecka

Salle accessible PMR

Dans le cadre de Charivari (organisé par Le Grand Incendie et Boite Noire, lieu culturel de proximité de la Ville de Bordeaux)

Soutien et partenariat : Ville de Bordeaux, Iddac Gironde, Carte Jeune Bordeaux Métropole, Média Le Type, Conservatoire de Bordeaux, Cours Florent Bordeaux, Collectif Bordonor

Retrouvez le programme de Charivari sur les réseaux sociaux : Le Grand Incendie (Facebook et Instagram)

Base sous-marine de Bordeaux 284 Bd Alfred Daney, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://linktr.ee/legrandincendie »}] [{« link »: « https://linktr.ee/legrandincendie »}]

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