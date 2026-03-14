Spectacle : les Impressionnantes, Château de Gisors, Gisors

Informations pratiques

Spectacle : les Impressionnantes Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Gisors Eure

Durée 1h, dans le parc du château, apporter son siège.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Un spectacle hybride mêlant théâtre, danse, musique et body painting, éclairant par un nouveau prisme le mouvement impressionniste, une révolution picturale au féminin à travers des artistes pionnières: Berthe Morisot, Eva Gonzalès, Marie Cassatt et Marie Bracquemond.

Une escapade poétique entre rêve et réalité qui nous replonge dans leur parcours hors du commun, leurs oeuvres, leurs doutes et l’ardeur de leur gestes créatifs.

A l’heure des 150 ans de l’impressionnisme, il nous seimble primordial d’enfin les réhabiliter .

Comment l’héritage qu’elles nosu ont laissées résonne encore aujourd’hui.

« Peindre c’est comme écouter de la musique dans sa tête, être un océan, danser, cazpturer des instants… »

Compagnie/Les 3 coups l’Œuvre

Spectacle gratuit et libre dans le parc du chateau – apportez votre siège

Château de Gisors Place Blanmont, 27140 Gisors, France Gisors 27140 Eure Normandie +33232276076 https://www.ville-gisors.fr/chateau Forteresse militaire à vocation défensive, édifiée dès 1097, sous le règne du deuxième fils de Guillaume le Conquérant, le château de Gisors marque une page majeure de l’histoire médiévale de la Normandie. Cette fortification était destinée à protéger les possessions normandes du roi d’Angleterre face aux velléités du roi de France. Véritable place frontière et verrou oriental de la Normandie, elle s’inscrivait dans une vaste campagne de fortifications de la vallée de l’Epte, limite naturelle entre les deux royaumes.

À l’intérieur de son enceinte de 800 m de long, autrefois protégée par huit tours, découvrez le donjon du château, construit sur une impressionnante motte castrale artificielle de 30 m de haut et 70 m de circonférence. Sous cette motte, découvrez les caves du château qui permettaient d’approvisionner le logis royal. Train : Paris Saint-Lazare / Gisors – Transilien Ligne J. En voiture : De Paris / Cergy (70 km) : Suivre A15 / N14 / D915 / D15b De Rouen (60 km) : Suivre N14 via Fleury-sur-Andelle / Ecouis / D14b De Beauvais (30 km) : Suivre D981 via Auneuil / La Houssoye / Trie-Château De Dieppe (99 km) : Suivre la D154 en direction d’Arques-la-Bataille puis la D915 en direction de Beauvais/Paris/Forges-les-Eaux. Le stationnement est gratuit à Gisors.

Un spectacle hybride mêlant théâtre, danse, musique et body painting, éclairant par un nouveau prisme le mouvement impressionniste, une révolution picturale au féminin à travers des artistes Berthe …

©Compagnie/Les 3 coups l’Œuvre