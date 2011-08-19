Spectacle Les petits plats dans les grands Rue du Prieuré Batz-sur-Mer mercredi 19 août 2026.

Batz-sur-Mer

Spectacle Les petits plats dans les grands

Rue du Prieuré Parc Vaucourt Singer Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 11:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Spectacle Les petits plats dans les grands

Mercredi 19 août à 11h

Parc Vaucourt-Singer (accès par la rue du Prieuré)

Par la Cie Les Balbutiés

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des enfants pour en faire des histoires. Le menu est vide à vous de nous dire les ingrédients que vous voulez déguster, nos trois cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.

Tout est possible ! Dinosaure, trompette, montagne, plombier, nuages, éclat de rire, grosse colère… On peut déguster de tout et mélanger les saveurs les plus improbables ! Ici, on monte les idées en neige et on nourrit l’imaginaire.

Gratuit.

Spectacle participatif d’improvisation, à partir de 5 ans. .

Rue du Prieuré Parc Vaucourt Singer Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 92 36 office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

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L’événement Spectacle Les petits plats dans les grands Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-18 par ADT44