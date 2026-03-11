Spectacle Les Virtuoses en pleine tempête Vogelgrun
vendredi 2 octobre 2026 · Vogelgrun
Informations pratiques
Vogelgrun
Spectacle Les Virtuoses en pleine tempête
Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Après le succès des Virtuoses, les frères Cadez reviennent à Art’Rhena accompagnés d’une violoniste, pour un duel artistique plein d’humour et de poésie mêlant musique, magie et comédie. A découvrir en famille. Sans parole. .
Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
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English :
L’événement Spectacle Les Virtuoses en pleine tempête Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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