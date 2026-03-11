Informations pratiques

Vogelgrun

Spectacle Les Virtuoses en pleine tempête

Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Après le succès des Virtuoses, les frères Cadez reviennent à Art’Rhena accompagnés d’une violoniste, pour un duel artistique plein d’humour et de poésie mêlant musique, magie et comédie. A découvrir en famille. Sans parole. .

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

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English :

L’événement Spectacle Les Virtuoses en pleine tempête Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach