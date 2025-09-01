Spectacle La pomme empoisonnée Pan la Compagnie

Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

En écho à un célèbre conte, cette histoire commence avec une pomme rouge empoisonnée posée sur une table. Et une question qui de la belle-mère ou de la belle-fille l’a placée là ?

Ce spectacle raconte le cheminement vers une complicité inattendue, malgré les disputes et incompréhensions. Une pièce sur la famille recomposée et plus largement sur la capacité à vivre ensemble, comme un témoignage d’amour.

Rires garantis, tout en ouvrant le dialogue sur les nouveaux modèles familiaux qui, loin d’appauvrir le concept de famille, le font grandir et lui donnent des couleurs inédites. .

Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

