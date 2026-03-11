Spectacle Otto et autres contes d’Ungerer Epik hotel Vogelgrun
samedi 14 novembre 2026 · Vogelgrun
Informations pratiques
Vogelgrun
Spectacle Otto et autres contes d’Ungerer Epik hotel
Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-14 10:30:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Dans un seul en scène coloré, ce spectacle nous fait voyager dans l’univers de l’illustrateur alsacien Tomi Ungerer. Il met en scène et en musique trois œuvres emblématiques: Otto, Flix et Zloty, le tout en franco-allemand. Dès 7 ans. .
Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
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English :
L’événement Spectacle Otto et autres contes d’Ungerer Epik hotel Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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