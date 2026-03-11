Informations pratiques

Vogelgrun

Spectacle Petit Pop’Ron Rouge Cie Gingolph Gateau

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-05 10:30:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Que se passerait-il si le Petit POP’RON Rouge s’opposait au loup? Dans cette version, il vient lui régler son conte , dans un décor de livre pop-up. Un spectacle sur la façon de devenir plus grand·e . Dès 3 ans. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

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English :

L’événement Spectacle Petit Pop’Ron Rouge Cie Gingolph Gateau Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach