UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vogelgrun

Spectacle Petit Pop’Ron Rouge Cie Gingolph Gateau Vogelgrun

samedi 5 décembre 2026 · Vogelgrun

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Art'rhena
Ville
68600 Vogelgrun
Département
Haut-Rhin
Tarif

Vogelgrun

Spectacle Petit Pop’Ron Rouge Cie Gingolph Gateau

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-05 10:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Que se passerait-il si le Petit POP’RON Rouge s’opposait au loup? Dans cette version, il vient lui régler son conte , dans un décor de livre pop-up. Un spectacle sur la façon de devenir plus grand·e . Dès 3 ans.   .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31  info@artrhena.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle Petit Pop’Ron Rouge Cie Gingolph Gateau Vogelgrun a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach

À voir aussi à Vogelgrun (Haut-Rhin)