Spectacle Trio Zeliha Vogelgrun samedi 21 mars 2026.
Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00
2026-03-21
Fruit de la complicité entre trois musiciens issus du conservatoire la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan, le Trio Zeliha s’attache à rendre la musique de chambre accessible.
Lauréats de prestigieux concours internationaux, ils forment un trio exceptionnel à l’identité rare. Avec Beethoven et Brahms, ils nous offrent deux pages parmi les plus belles du répertoire romantique. .
Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu
