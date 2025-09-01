Spectacle Trio Zeliha Vogelgrun

Spectacle Trio Zeliha Vogelgrun samedi 21 mars 2026.

Spectacle Trio Zeliha

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Fruit de la complicité entre trois musiciens issus du conservatoire la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan, le Trio Zeliha s’attache à rendre la musique de chambre accessible.

Lauréats de prestigieux concours internationaux, ils forment un trio exceptionnel à l’identité rare. Avec Beethoven et Brahms, ils nous offrent deux pages parmi les plus belles du répertoire romantique. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

