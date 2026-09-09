Spectacle Loup d’Or Encagnane Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Spectacle Loup d’Or

Samedi 10 octobre 2026 à partir de 15h30. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 15:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Un spectacle imaginé autour de l’album du même nom, véritable ode à la liberté et à l’humanité. C’est une histoire d’émancipation, d’espoir et de liberté. L’histoire est poétique, métaphorique et puissante. Et ça finit bien !

Loup d’Or, c’est une immersion dans la création jeunesse à plusieurs mains, quand une auteure et des artistes se rencontrent autour d’une complicité artistique. À l’occasion de la parution de Loup d’Or en 2020 aux éditions Sarbacane, Raphaële Frier, l’auteure, s’associe à Élisa Gérard et au groupe Aimée Lespierres pour créer une lecture musicale inédite.

Jeune public, à partir de 6 ans, 40 minutes, sur réservation .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 accueil@lamareschale.com

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English :

A show inspired by the album of the same name, a true ode to freedom and humanity. It is a story of empowerment, hope, and freedom. The story is poetic, metaphorical, and powerful. And it has a happy ending!

L’événement Spectacle Loup d’Or Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence