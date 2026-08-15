Spectacle L’Oyssée nocturne de Charlie à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Place de la République Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

Beaufort-en-Anjou

Spectacle L’Oyssée nocturne de Charlie à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:30:00

fin : 2026-12-12 17:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Spectacle L’Oyssée nocturne de Charlie à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Lancé dans une aventure incroyable, Charlie s’évade autour du monde à la rencontre de personnages uniques, gardiens de cultures lointaines et de contrées mystérieuses. Au cœur d’un rêve aux multiples rebondissements, le jeune voyageur de la nuit rappelle combien la confiance en l’autre, le respect de la nature et la tolérance font de la vie une belle fête !

Après le succès de son livre-CD, L’Odyssée nocturne de Charlie prend vie sur scène. Mêlant récits et chansons, marionnettes et musiques live, ce spectacle enchantera les petits et les grands !

Par Théodore Cailleau Cie Ladislas / Petits & Grands.

Enfants de 0 à 5 ans .

Place de la République Médiathèque de Beaufort Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Charlie’s Nighttime Adventure show at the Beaufort-en-Anjou Media Center

L’événement Spectacle L’Oyssée nocturne de Charlie à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert