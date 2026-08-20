Spectacle « Ma médiathèque enchantant », Médiathèque de La Fouillade, La Fouillade

dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque de La Fouillade · La Fouillade

Informations pratiques

Spectacle « Ma médiathèque enchantant » Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque de La Fouillade Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00

Spectacle/atelier « Ma médiathèque enchantant » animé par Flore Sicre

Flore Sicre présente « La Médiathèque enchantant », un atelier participatif de comptines, chansons, improvisations, danse et gags au tambourin, autour des livres de Claude Sicre « Le quartier enchantant », « Des nouvelles du quartier enchantant » et « Les comptines de la récré ». Les parents sont invités à participer !

Tout public, dès 5 ans

Durée : 1h30

Sur inscription au

Médiathèque de La Fouillade 7 Rte d’Occitanie, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.29.75.02 »}]

Biblis en folie 2026

©Flore Sicre