Spectacle « Ma médiathèque enchantant », Médiathèque de La Fouillade, La Fouillade
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque de La Fouillade · La Fouillade
Informations pratiques
Spectacle « Ma médiathèque enchantant » Dimanche 4 octobre, 10h00 Médiathèque de La Fouillade Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T11:30:00+02:00
Spectacle/atelier « Ma médiathèque enchantant » animé par Flore Sicre
Flore Sicre présente « La Médiathèque enchantant », un atelier participatif de comptines, chansons, improvisations, danse et gags au tambourin, autour des livres de Claude Sicre « Le quartier enchantant », « Des nouvelles du quartier enchantant » et « Les comptines de la récré ». Les parents sont invités à participer !
Tout public, dès 5 ans
Durée : 1h30
Sur inscription au
Médiathèque de La Fouillade 7 Rte d’Occitanie, 12270 La Fouillade La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.65.29.75.02 »}]
Biblis en folie 2026
©Flore Sicre
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