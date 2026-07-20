Spectacle magie et mentalisme MAGIKA Sancey
vendredi 18 décembre 2026 · Sancey
Informations pratiques
Sancey
Spectacle magie et mentalisme MAGIKA
Le Patronage Sancey Doubs
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18 21:30:00
Date(s) :
2026-12-18
MAGIKA est un spectacle de magie nouvelle génération où l’impossible devient réalité. Apparitions spectaculaires, lévitations étonnantes, changements de costumes fulgurants, illusions visuelles saisissantes et expériences de mentalisme se succèdent dans un univers mêlant humour, féérie et modernité.
Un voyage captivant où rêve, mystère et émerveillement se rencontrent pour surprendre les petits comme les grands! .
Le Patronage Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 70 06 42 famillesruralessancey25@gmail.com
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English : Spectacle magie et mentalisme MAGIKA
L’événement Spectacle magie et mentalisme MAGIKA Sancey a été mis à jour le 2026-07-20 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE
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