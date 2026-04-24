Spectacle Mahaut Drama Queen Caméo Comédie Club Metz

Metz

Spectacle Mahaut Drama Queen

Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Chroniqueuse sur Radio Nova et passionnée de politique, Mahaut a obtenu son bac écriture inclusive, spé féminisme, option queerness. Scorpion ascendant connasse, elle passe en revue l’actualité avec un humour acerbe et engagé. Après avoir hanté les rues de Paris à la recherche d’afters pendant une décennie, c’est avec son cynisme pailleté qu’elle vous apprendra à mener une vie de chateau low cost, car les APL ont baissé pour tout le monde.Embrassez la Bad Bitch qui est en vous car n’oubliez pas restez Drama… vous êtes une Queen. Un manifeste d’amour, de féminisme et de fête pour tout public sauf les enfants. Jamais les enfants.Tout public

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Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est Cameocomedie.info@gmail.com

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English :

A columnist on Radio Nova with a passion for politics, Mahaut took her baccalaureate in inclusive writing, specializing in feminism, with a queerness option. With her Scorpio ascendant connasse, she reviews current events with an acerbic and committed sense of humor. After a decade of haunting the streets of Paris in search of afters, it’s with her glittering cynicism that she’ll teach you how to lead a low-cost chateau life, because the APL has gone down for everyone.Embrace your inner Bad Bitch, because remember: stay Drama… you’re a Queen. A manifesto of love, feminism and celebration for all audiences except children. Never children.

L’événement Spectacle Mahaut Drama Queen Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ