Spectacle Mamma Mia Again au profit du groupe Daphné engagé contre les violences intrafamiliales Roubaix

Roubaix

Spectacle Mamma Mia Again au profit du groupe Daphné engagé contre les violences intrafamiliales

78 Boulevard de Belfort Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Centre Hospitalier de Roubaix est fier de collaborer avec l’association Canailles en Scène à travers la signature d’une convention autour d’un projet solidaire et engagé.

Un spectacle comédie musicale Mamma Mia Again ! , survolant les deux films Mamma Mia , vous est proposé

Le samedi 20 juin à 19h (Durée 2h30 avec entracte)

Au Théâtre Pierre de Roubaix 78 boulevard de Belfort à Roubaix

Tarif adulte 8 euros et tarif enfant (de 4 à 12 ans) 4 euros

Infos et réservations 06 69 67 91 06 ou [peggy.tartare@gmail.com](mailto:peggy.tartare@gmail.com)

En réservant votre place, vous soutenez une cause essentielle les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés au groupe Daphné, initiative portée par le CH Roubaix pour lutter contre les violences intrafamiliales.

Sur scène chants, danse, énergie et bonne humeur… pour toute la famille, avec la participation de Mme Nathalie Tartare-Lepers, cadre de santé au CH Roubaix, engagée dans cette aventure artistique.

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Les places seront numérotées ne tardez pas à réserver la vôtre !

Petite restauration sur place et parking à proximité.

Le Centre Hospitalier de Roubaix est fier de collaborer avec l’association Canailles en Scène à travers la signature d’une convention autour d’un projet solidaire et engagé.

Un spectacle comédie musicale Mamma Mia Again ! , survolant les deux films Mamma Mia , vous est proposé

Le samedi 20 juin à 19h (Durée 2h30 avec entracte)

Au Théâtre Pierre de Roubaix 78 boulevard de Belfort à Roubaix

Tarif adulte 8 euros et tarif enfant (de 4 à 12 ans) 4 euros

Infos et réservations 06 69 67 91 06 ou [peggy.tartare@gmail.com](mailto:peggy.tartare@gmail.com)

En réservant votre place, vous soutenez une cause essentielle les bénéfices de la soirée seront intégralement reversés au groupe Daphné, initiative portée par le CH Roubaix pour lutter contre les violences intrafamiliales.

Sur scène chants, danse, énergie et bonne humeur… pour toute la famille, avec la participation de Mme Nathalie Tartare-Lepers, cadre de santé au CH Roubaix, engagée dans cette aventure artistique.

Venez partager un moment convivial en famille ou entre amis !

Les places seront numérotées ne tardez pas à réserver la vôtre !

Petite restauration sur place et parking à proximité. .

78 Boulevard de Belfort Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 6 69 67 91 06

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English :

The Centre Hospitalier de Roubaix is proud to collaborate with the association Canailles en Scène through the signature of an agreement based on a project of solidarity and commitment.

A musical comedy show, Mamma Mia Again! , based on the two Mamma Mia films, is on offer:

Saturday June 20 at 7pm (Duration: 2h30 with intermission)

At Théâtre Pierre de Roubaix: 78 boulevard de Belfort, Roubaix

Adult ticket price: 8 euros and children’s ticket price (4 to 12 years): 4 euros

Information and reservations: 06 69 67 91 06 or [peggy.tartare@gmail.com](mailto:peggy.tartare@gmail.com)

By reserving your place, you’ll be supporting an essential cause: all proceeds from the evening will be donated to the Daphné group, a Roubaix hospital’s initiative to combat domestic violence.

On stage: song, dance, energy and good humor? for the whole family, with the participation of Nathalie Tartare-Lepers, a health executive at Roubaix Hospital, who is committed to this artistic adventure.

Come and share a convivial moment with family and friends!

Seats will be numbered: don’t delay in reserving yours!

Catering and parking nearby.

L’événement Spectacle Mamma Mia Again au profit du groupe Daphné engagé contre les violences intrafamiliales Roubaix a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme