Spectacle MANUE POUR LE MEILLEUR ET POUR BRAD PITT à L’Improviste Brive-la-Gaillarde

Spectacle MANUE POUR LE MEILLEUR ET POUR BRAD PITT à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Obsédée par Brad Pitt ? Non, ça va mieux…

Ce one-woman show est ma rédemption, une preuve que ma vie est bien plus riche que cette simple obsession.

Plongez dans mes aventures ma vie de famille qui sent le roquefort, mon séjour aux États-Unis chez des serial killers, mon début de carrière chez les Mignon, et mon attirance persistante pour les garçons de mon âge… qui ont dix-huit ans ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

