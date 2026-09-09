Spectacle Marco d’Agostin (Italie) Astéroïde Ballet Preljocaj Aix-en-Provence
samedi 3 octobre 2026 · Ballet Preljocaj · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Aix-en-Provence
Spectacle Marco d’Agostin (Italie) Astéroïde
Samedi 3 octobre 2026 de 19h à 20h20. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03 20:20:00
Date(s) :
2026-10-03
Ce qui débute comme une conférence sur la chute d’un astéroïde bascule peu à peu dans une comédie musicale décalée.
Le corps s’emballe, le récit se fissure, le spectacle commence. Marco D’Agostin fait vaciller le réel et transforme l’apocalypse en une pièce vertigineuse, entre science, humour et paillettes. Avec lui, le show devient un espace de résistance et la danse une façon de survivre.
Prix UBU du meilleur spectacle de danse en Italie
Dans le cadre de la Biennale d’Aix-en-Provence Regards vers l’Italie , une journée pour découvrir l’effervescence artistique de la danse en Italie. .
Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org
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English :
What starts out as a lecture on the fall of an asteroid gradually turns into a quirky musical comedy.
L’événement Spectacle Marco d’Agostin (Italie) Astéroïde Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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