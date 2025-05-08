Spectacle Marine Léonardi « Mauvaise graine »

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: « j’osais pas le dire ».

Agapè & All Good Production. .

+33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

English :

Don’t worry, her husband prefers her on stage to in the kitchen.

German :

Keine Sorge, ihrem Mann gefällt sie auf der Bühne besser als in der Küche.

Italiano :

Non preoccupatevi, il marito la preferisce sul palco che in cucina.

Espanol :

No te preocupes, su marido la prefiere en el escenario que en la cocina.

