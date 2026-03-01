SPECTACLE MARIONNETTE SUIS LE PAPILLON

12 rue de la Gleyzette Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La Loco-Motive 48 vous propose un spectacle de marionnettes pendant l’ouverture du café asso.

Hanna, de passage à vélo dans le secteur lors de sa tournée itinérante, va nous faire voyager, penser, rêver, tout en suivant le papillon…La cycliste est en route et dans les sacoches se trouvent le réchaud de camping, le sac de couchage, la carte IGN et le kit de réparation. Mais entre tout ça folâtrent

La Loco-Motive 48 vous propose un spectacle de marionnettes pendant l’ouverture du café asso.

Hanna, de passage à vélo dans le secteur lors de sa tournée itinérante, va nous faire voyager, penser, rêver, tout en suivant le papillon…La cycliste est en route et dans les sacoches se trouvent le réchaud de camping, le sac de couchage, la carte IGN et le kit de réparation. Mais entre tout ça folâtrent les marionnettes et leurs histoires.

Durée 40min. Prix libre et conscient pour l’artiste ! .

12 rue de la Gleyzette Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 45 05 35 70 lalocomotive48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loco-Motive 48 presents a puppet show during the opening of the café asso.

Hanna, cycling through the area on her itinerant tour, will have us traveling, thinking, dreaming, all the while following the butterfly… The cyclist is on her way, and in her saddlebags are the camping stove, sleeping bag, IGN map and repair kit. But in between all this

L’événement SPECTACLE MARIONNETTE SUIS LE PAPILLON Villefort a été mis à jour le 2026-03-02 par 48-OT Mont Lozere